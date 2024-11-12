Торонто, Канада, 12 ноября, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Более 20 человек задержаны после перестрелки у студии звукозаписи в канадском Торонто. Об этом 12 ноября сообщает телеканал CTV News.

Global Look Press/Arlyn Mcadorey/Keystone Press Agency

По данным местной полиции, к студии подъехали на автомобиле три человека и открыли стрельбу по группе, собравшейся у здания, в результате чего началась перестрелка. Позднее выяснилось, что автомобиль числился в угоне.

«Двадцать три человека находятся под стражей после того, как было совершено по меньшей мере 100 выстрелов вблизи… студии звукозаписи», — уточняется в сообщении телеканала.

В результате инцидента по счастливой случайности никто не пострадал. Сотрудники полиции конфисковали 16 единиц огнестрельного оружия. Отмечается, что оружие полицейские обнаружили на крыше студии, в самом помещении студии, а также в мусорных баках, стоявших неподалёку.

Мотив инцидента устанавливается, в полиции не стали комментировать предположение, что в студии в момент перестрелки мог находиться какой-либо известный музыкант. Как указали правоохранители, речь, судя по всему, идёт о конфликте, связанном с бандами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что двое сыновей россиянки Жанны Успешной Миллиардерши задержаны после драки со стрельбой возле ТЦ «Мега» в Химках. 22-летнего и 15-летнего молодых людей задержали правоохранители. На стоянке возле ТЦ подросток вместе со своим братом подрались с 34-летним мужчиной. В ходе потасовки один из участников произвел выстрел в мужчину из пневматического пистолета.

Мужчина обратился в полицию. По факту его заявления была начата проверка по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью».