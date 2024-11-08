Москва, 8 ноября, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Двое сыновей россиянки Жанны Успешной Миллиардерши устроили драку со стрельбой возле ТЦ «Мега» в Химках. 22-летнего и 15-летнего молодых людей задержали правоохранители, сообщил источник ИА Регнум.

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Инцидент произошёл ещё 17 октября, как раз в день 15-летия одного из фигурантов — Вениамина. На стоянке возле ТЦ подросток вместе с братом Василием напали на 34-летнего мужчину, избили и выстрелили ему в голову из пневматического пистолета. После этого оба хулигана сбежали. Пострадавший обратился в полицию.

Начата проверка по статьям «Хулиганство» и «Приченение тяжкого вреда здоровью».

По данным источника ИА Регнум, подозреваемые в нападении — дети россиянки, которая несколько лет назад прославилась на всю страну после смены имени. В 2019 году Жанна Владимировна Зиберова отправилась в один из ЗАГСов Краснодара и сменила имя на Жанну Успешную Миллиардершу.