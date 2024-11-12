Прага, 12 ноября, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Украина, когда осознает своё невыгодное положение, направит всю свою враждебность на Запад. Об этом 12 ноября заявил чешский политолог Пётр Друлак в публикации издания Standart.

ИА Регнум

«Отрезвление наступит, когда критическая часть киевских элит и военных осознает, что конфликт, на который Запад толкал Украину, проигран и что ничего из обещанного не сбудется», — говорится в материале.

Друлак отметил, что украинцы останутся не только без Крыма, Донбасса и, возможно, других территорий, но и без членства в НАТО. По его мнению, в подобных условиях Украина рано или поздно склонится в сторону России.

Как передавало ИА Регнум, американский политолог Джон Миршаймер заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский находится в отчаянии и потому попытается для улучшения положения Украины втянуть США в прямой вооружённый конфликт с Россией.

Президент РФ Владимир Путин 25 октября заявил, что не стоит обращать внимание на высказывания о якобы усталости Запада от конфликта на Украине. По словам главы государства, России нельзя расслабляться в ходе ведения спецоперации, а военным ВС РФ необходимо сражаться с полной отдачей, так как «расслабляться пока рано».