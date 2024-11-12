Кировск, Мурманская область, 12 ноября, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За доблестный труд» коллектива Кировского горно-обогатительного комплекса компании «ФосАгро» «за большой вклад в развитие химической промышленности и достигнутые трудовые успехи».

РИА Новости/Павел Львов

Комбинат был основан в 1929 году на базе месторождений апатит-нефелиновых руд Хибинского массива в Мурманской области. 13 ноября «Апатит» отметит свое 95-летие. Сегодня кировский филиал АО «Апатит» — одно из крупнейших в мире предприятий по производству апатитового концентрата, из которого производят высоко востребованные минеральные удобрения. Благодаря масштабной инвестиционной программе за последние десять лет выпуск апатитового концентрата вырос в полтора раза, до 11,8 миллиона тонн. На комбинате внедряются инновационные для России технологии. Одна из них — дистанционное подземное бурение, исключающее нахождение человека под землей. Применяется также конвейерная доставка вскрышных пород в отвалы, система диспетчеризации техники и персонала, которая минимизирует риск производственного травматизма.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников от всего коллектива поблагодарил Владимира Путина за высокую оценку деятельности «Апатита». «95 лет для предприятия — солидный возраст. Комбинат был построен в сложнейших условиях, выстоял в Великую Отечественную войну, пережил тяжелые 90-е годы и сегодня гордо несет звание флагмана горнодобывающей промышленности России, — заявил Рыбников. — И в основе этого успеха — люди, каждый работник комбината… Я поздравляю весь коллектив предприятия с этой почетной заслуженной наградой. Впереди у нас большие планы и амбициозные задачи».

С историей предприятия тесно связана история двух его городов-спутников — Кировска и Апатитов, для них комбинат всегда являлся опорой в решении социальных вопросов. И сегодня «ФосАгро» продолжает эту традицию, поддерживая здравоохранение, образование, спорт, общественные инициативы, реализуя собственные социальные и благотворительные проекты. Так, благодаря инвестициям «ФосАгро» в Кольском Заполярье появился горно-туристический кластер «Хибины». Он включает в себя горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», аэропорт «Хибины», санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас», одноименный лыжный комплекс, сеть объектов размещения и общественного питания, а также предприятий, предоставляющих услуги по организации круглогодичного активного отдыха. На развитие рекреационного потенциала Хибин компания уже направила свыше девяти миллиардов рублей. В результате этих вложений туристический поток в Кировск и Апатиты ежегодно растет: за последние пять лет он увеличился в шесть раз и превысил 405 тысяч гостей по итогам прошлого сезона.