Херсон, 12 ноября, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» подготовила перечень образовательных учреждений, которые нуждаются в капитальном ремонте в период с 2025 по 2027 год. В этот список включены свыше четырех тысяч объектов: школы, детские сады и техникумы. Документ уже отправлен на рассмотрение в Министерство просвещения России.

ER.ru Херсонская область. Реализация программы капремонта школ, детсадов

В ходе совещания по реализации программы капитального ремонта образовательных учреждений врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев сообщил, что партия будет следить за выполнением ремонтных работ. Он также отметил, что программа расширена за счет включения в нее детских садов и учреждений среднего профессионального образования, пишет mkset.ru.

Якушев подчеркнул, что каждый из более чем четырех тысяч объектов будет находиться под контролем ответственного депутата и сенатора от партии. Он добавил, что за последние три года в рамках программы было обновлено около 4,5 тысячи объектов образования.

ER.ru Херсонская область. Реализация программы капремонта школ, детсадов

На данный момент уже введены в эксплуатацию 1411 школ, рассчитанных на 850 тысяч ученических мест. В 2024 году построено 70 школ, а ввод еще 162 объектов запланирован до конца года. Кроме того, за последние пять лет было возведено 1682 детских сада, обеспечивших 246 тысяч мест, отметил Якушев.

Программа капитального ремонта школ реализуется «Единой Россией» совместно с Министерством просвещения. Документ стал частью народной программы партии и был инициирован президентом на съезде партии в 2021 году. Все этапы работ, начиная от проектирования и до приемки, контролируются общественными штабами, созданными партией и министерством в регионах. С этого года в программе участвуют и новые субъекты РФ, сообщает официальный сайт партии ER.RU.

ER.ru Херсонская область. Реализация программы капремонта школ, детсадов

«В этом году в Херсонской области объем ремонтных работ на объектах социальной сферы внушительный. В мае на плановый ремонт ушли 19 школ. Там поменяли кровлю, классы и спортзалы, которые не видели обновления с советского времени, рабочие провели необходимые работы на коммуникациях. Ещё пять школ внесли в партийный проект «Новая школа». Минпросвещения России включило эти объекты в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования». Это значит, что кроме капремонта делается еще и оснащение современным оборудованием и материалами для организации учебного процесса», — говорит сенатор РФ, секретарь херсонского регионального отделения партии «Единая Россия», региональный координатор федерального партийного проекта «Новая школа» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

ER.ru Херсонская область. Реализация программы капремонта школ, детсадов

В общей сложности по народной программе «Единой России» в регионе отремонтировано более 50 школ.

«В планах следующего года капитально отремонтировать две школы и два детских сада, но текущий ремонт будет сделан в гораздо большем количестве учебных заведений. Депутаты областной думы, активисты местных и первичных отделений партии регулярно выезжают на объекты, пока они ремонтируются, и помогают решать оперативно многие проблемы подрядчиков», — подчеркнул сенатор.