Луганск, 12 ноября, 2024, 21:42 — ИА Регнум. «Единая Россия» составила и направила в Министерство просвещения список образовательных учреждений, которые планируется капитально отремонтировать в 2025–2027 годах. В этот список вошло свыше четырех тысяч школ, детских садов и техникумов.

ER.ru Реализация проекта по капитальному ремонту школ и детских садов в ЛНР

Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил на Всероссийском совещании по программе капитального ремонта образовательных учреждений, что партия будет следить за выполнением работ. Это совещание проходило в формате видеоконференции в Волгограде при участии министра просвещения Сергея Кравцова, пишет mkset.ru.

Якушев также упомянул о расширении программы на детские сады и учреждения среднего профессионального образования.

ER.ru Реализация проекта по капитальному ремонту школ и детских садов в ЛНР

Он сообщил, что в общий федеральный перечень вошли 3210 школ, 276 учреждений среднего профобразования и 837 детских садов. Кроме того, есть планы на строительство 68 новых школ и 63 детских садов. До 12 декабря за каждым объектом будут закреплены ответственный депутат и сенатор от партии.

Также Якушев рассказал, что с момента начала программы капитального ремонта в 2022 году было обновлено почти 4,5 тысячи школьных зданий, из которых 406 — в текущем году. До конца года планируется ввести в эксплуатацию более 280 новых школ. При этом он добавил, что все запланированные на этот год ремонтные работы были завершены в Московской и Рязанской областях, а также в республиках Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, Татарстане и в Чеченской Республике.

ER.ru Реализация проекта по капитальному ремонту школ и детских садов в ЛНР

В рамках программы строительства новых учебных заведений построено 1411 школ, обеспечивающих 850 тысяч мест. На 2024 год уже открыто 70 учебных заведений, а до конца года предусмотрен ввод еще 162 школ.

Как сообщает сайт ER.RU, врио секретаря генсовета «Единой России» подчеркнул, что с 2019 года по первое ноября 2024 года введено в эксплуатацию 1682 детских сада на 246 тысяч мест.

Капитальный ремонт школ реализуется «Единой Россией» совместно с Минпросвещения. Эта инициатива была предложена президентом на съезде партии в 2021 году и контролируется общественными штабами, созданными в регионах. В этом году к программе присоединились новые регионы.

ER.ru Реализация проекта по капитальному ремонту школ и детских садов в ЛНР

«В 2024 году ЛНР впервые стала участником федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», в рамках реализации которой и по народной программе «Единой России» был запланирован капитальный ремонт в шести образовательных учреждениях. На сегодняшний день ремонт полностью завершён в пяти учебных учреждениях», — отметил региональный координатор партийного проекта «Новая школа», депутат народного совета ЛНР Олег Коваль.

На территориях были созданы штабы депутатского и общественного контроля, в которые вошли представители министерства образования и науки ЛНР, депутаты всех уровней, сенаторы, педагоги, родители и обучающиеся. Все они не только контролировали работы по капремонту, но и узнавали мнение школьников и их родителей при проведении ремонта.

ER.ru Реализация проекта по капитальному ремонту школ и детских садов в ЛНР

«По программе поддержки регионов-шефов ремонтные и восстановительные работы также были проведены в 59 школах и 31 детском саду. В 2025 году за счёт средств федерального бюджета в ЛНР будет капитально отремонтировано 11 объектов, из которых девять школ и два детских сада», — добавил Коваль.