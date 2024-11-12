Мелитополь, 12 ноября, 2024, 20:31 — ИА Регнум. «Единая Россия» сформировала для передачи в Министерство просвещения РФ список объектов образования, в которых в ближайшие три года планируется провести капитальный ремонт. В перечень попали около четырех тысяч школ, детских садов и техникумов.

ER.ru Запорожская область. Реализация программы капремонта школ и детсадов

Временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета ЕР Владимир Якушев пообещал, что партия будет вести контроль за всеми проводящимися на объектах образования работами. С таким комментарием он выступил на Всероссийском совещании по программе капремонта объектов образования. Как сообщает mkset.ru, совещание прошло по ВКС в Волгограде, его участником также стал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Владимир Якушев напомнил о масштабировании программы, которая теперь будет охватывать детские сады и учреждения среднего профессионального образования.

ER.ru Запорожская область. Реализация программы капремонта школ и детсадов

Он отчитался, что в общий федеральный перечень вошли 3210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детсадов. Кроме того, будут построены 68 новых школ и 63 детсада. До 12 декабря для контроля над выполнением работ на каждом объекте будут закреплены депутаты и сенаторы от «Единой России».

Якушев напомнил, что программа реализуется уже третий год и за это время удалось обновить около 4,5 тысячи зданий школ, при этом 406 — за текущий год. До конца 2024 планируется запустить в работу еще свыше 280 зданий школ.

ER.ru Запорожская область. Реализация программы капремонта школ и детсадов

По его словам, все запланированные в этом году ремонтные работы уже окончены в Подмосковье, Рязанской области, Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, Татарстане и Чечне.

Согласно действию инициативы по возведению новых школ, регионы ввели в эксплуатацию 1411 школ на 850 тысяч учебных мест. В 2024 году возвели 70 новых школ, еще 162 школы должны открыть свои двери для учеников до конца текущего года.

ER.ru Запорожская область. Реализация программы капремонта школ и детсадов

Врио секретаря генсовета «Единой России» также упомянул, что за последнюю пятилетку удалось запустить в работу 1682 детсада на 246 тысяч мест.

Как пишет ER.RU, реализацией программы капитального ремонта школ «Единая Россия» занимается при содействии Министерства просвещения РФ. Программа является важным звеном народной программы партии, ее было решено запустить в проработку после поручения главы государства на съезде ЕР в 2021 году.

Каждый этап ремонта — от составления проекта до приемки — осуществляется под контролем общественных штабов, сформированных партией и министерством на уровне каждого субъекта РФ. С 2024 года в программе участвуют и новые регионы.

ER.ru Запорожская область. Реализация программы капремонта школ и детсадов

«При поддержке партии «Единая Россия» проводится большая работа по реализации программы капитального ремонта и строительства школ, детских садов в 2024 году, что особенно важно для новых регионов России. В Запорожской области уже отремонтировано более 75 объектов образования, в планах на 2025 год — капитальный ремонт мелитопольской школы № 24», — отметила секретарь запорожского регионального отделения партии «Единая Россия», региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Галина Данильченко.

В рамках программы «Развитие образования» подано порядка 14 образовательных учреждений.

ER.ru Запорожская область. Реализация программы капремонта школ и детсадов

«В шести школах, которые сейчас идут по этой программе, были проблемы с капремонтом и отставание от графика со стороны подрядчиков. Депутаты от «Единой России» вмешались в ситуацию с целью депутатского контроля. Ситуация выравнивается, мы следим за ходом работ и держим выполнение на контроле. Важно, что контроль осуществляется и депутатами Заксобрания, и преподавателями школ, и родительским комитетом. Потому что программа «Развитие образования» поистине народный проект — она направлена на благо наших детей, нашего подрастающего поколения», — добавила Данильченко.