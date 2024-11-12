Москва, 12 ноября, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Таиланд получил приглашение стать страной — партнёром БРИКС. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Да, Таиланд был приглашен стать партнёром», — указал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум 11 ноября, аналогичное предложение поступило Малайзии. Письменное приглашение было направлено министру иностранных дел страны Мохамаду Хасану. По словам посла страны в России Чеонг Лун Лая, предложение активно рассматривается, Малайзия намерена дать ответ по нему в ближайшее время.

В начале ноября Россия предложила Уганде стать страной — партнёром БРИКС. Глава МИД республики Абубакер Джедже Одонго отметил, что Уганда пока определяется с решением. Ранее Африке для решения проблем оказывалась помощь многосторонними финансовыми институтами, сейчас она недоступна. В связи с этим Уганда «благосклонно» относится к альтернативным источникам помощи, среди которых БРИКС. Объединение открывает для Уганды новые возможности в многополярном мире, пояснил министр.

Президент России Владимир Путин 24 октября сообщил, что члены БРИКС согласовали список стран — партнёров объединения. БРИКС направит приглашения и предложения будущим партнёрам участвовать в работе объединения в таком качестве и по получении положительного ответа будет объявлено, кто стал членом — партнёром, указал российский лидер.