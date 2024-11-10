Сочи, Краснодарский край, 10 ноября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Уганда получила от России приглашение стать страной-партнёром объединения БРИКС, заявил глава МИД республики Абубакер Джедже Одонго в кулуарах министерской встречи форума «Россия — Африка».

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени

«Уганде было предложено стать членом — партнёром БРИКС. Я получил это приглашение примерно три дня назад. Сейчас мы проходим все необходимые процедуры, чтобы определить, примем ли мы это приглашение или нет», — сказал он «РИА Новости».

Одонго добавил, что помощь для решения проблем в Африке ранее оказывалась многосторонними финансовыми институтами, и сейчас она недоступна. В связи с этим Уганда «благосклонно» будет относиться к альтернативным источникам помощи, среди которых БРИКС. Дипломат уточнил, что это объединение открывает для его страны новые возможности в многополярном мире.

Первая министерская конференция Форума партнёрства «Россия — Африка» проходит 9–10 ноября в Университете «Сириус» на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае.

Как передавало ИА Регнум, на этой конференции советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что Россия откроет торговые представительства в Танзании и Сенегале, а также центр управления кризисными ситуациями на территории Бурунди.

Россию и страны африканского континента связывают не только проверенные временем дружественные отношения, но и стремление сделать мир более безопасным, обеспечить надёжные условия для устойчивого развития, подчеркнул 9 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Дружба России с государствами и народами Африки переживает возрождение. Страны — давние и верные союзники, так было и, несомненно, будет, добавил глава российского МИД.

В середине октября президент России Владимир Путин заявил, что страны Юго-Восточной Азии и Африки станут центрами глобального роста в будущем. Он уточнил, что это объективная данность. Президент также подчеркнул, что объединение БРИКС никому себя не противопоставляет, поскольку оно объединяет страны, которые нацелены прежде всего на сотрудничество.