Донецк, 12 ноября, 2024, 19:23 — ИА Регнум. «Единая Россия» составила список образовательных учреждений, подлежащих капремонту в 2025–2027 годах, и направила его в Минпросвещения. В перечень включили более 4000 школ, детских садов и профессиональных училищ.

ER.ru Реализация программы капремонта школ, детсадов в 2024 году в ДНР

По словам врио секретаря генерального совета «Единой России» Владимира Якушева, партия намерена полностью контролировать ход ремонтных работ. С этим заявлением он выступил на Всероссийском совещании по программе капитального ремонта образовательных учреждений. Встреча, на которой присутствовал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, была организована в Волгограде по ВКС.

Врио секретаря генерального совета ЕР сообщил о распространении программы на детские сады и учреждения среднего профобразования.

ER.ru Реализация программы капремонта школ, детсадов в 2024 году в ДНР

Как сообщает mkset.ru, в федеральный перечень вошли 3210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детсадов.

Запланировано строительство 68 новых школ и 63 детских садов. «До 12 декабря мы назначим партийных депутатов и сенаторов, ответственных за каждое учреждение», — заявил Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что в ходе реализации программы реновации, стартовавшей в 2022 году, ремонт был проведен в порядка 4500 школьных зданиях. В текущем году завершился ремонт в 406 зданиях, свыше 280 школ будет отремонтировано до конца года.

ER.ru Реализация программы капремонта школ, детсадов в 2024 году в ДНР

«В этом году все запланированные ремонтные работы завершились в Москве, Рязанской области, Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, Татарстане и Чечне», — рассказал врио секретаря генсовета ЕР.

В рамках новой программы уже построено 1411 школ на 850 000 мест, 70 из них построены в текущем году, еще 162 школы будут достроены до конца года. Об этом сообщает сайт ER.RU.

«По состоянию на 1 ноября этого года с 2019 года в эксплуатацию введено 1682 детсада на 246 000 мест», — заключил Владимир Якушев.

ER.ru Реализация программы капремонта школ, детсадов в 2024 году в ДНР

«Единая Россия» реализует программу капитального ремонта школ совместно с Министерством просвещения. Она входит в народную программу партии, представленную главой государства на съезде «Единой России» в 2021 году. В регионах «Единой Россией» и Министерством просвещения сформированы общественные штабы. Они управляют всеми этапами — от разработки проекта до приемки выполненных работ. С этого года к программе присоединяются новые регионы.

ER.ru Реализация программы капремонта школ, детсадов в 2024 году в ДНР

«В ДНР «Единая Россия» проводит масштабную работу по улучшению условий в учебных заведениях — ремонт и обновление идут в каждом уголке региона. За годы украинского периода и боевых действий многие школы и детские сады пришли в запустение, но теперь их постепенно возвращают к жизни. Это стало возможным благодаря народной программе партии и активной поддержке шефов-регионов», — заявила председатель общественного совета партийного проекта «Новая школа» в ДНР Татьяна Бубнова.

ER.ru Реализация программы капремонта школ, детсадов в 2024 году в ДНР

В этом году обновление охватило 103 школы и 82 детских сада. На данный момент в 86 школах и 57 детских садах работы уже завершены.

«К началу учебного года депутаты фракции «Единая Россия» провели мониторинг ремонта школ и отметили, что работы выполняются качественно и профессионально, хотя и не всегда в указанные сроки», — добавила Бубнова.