Барнаул, 12 ноября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Церемония прощания с усопшим советским и российским театральным актёром, заслуженным артистом РСФСР Георгием Асатиани, сыгравшим роль Олега Кошевого в постановке «Молодая гвардия», пройдёт 14 ноября в Барнауле. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Молодёжного театра Алтая.

Молодежный театр Алтая

«Прощание с ним состоится 14 ноября с 13:00 до 15:00 в Алтайском похоронном доме (Титова, 9а)», — говорится в некрологе.

Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным и близким актёра, отметив, что он был выдающимся артистом.

Как передавало ИА Регнум, Георгий Асатиани скончался 11 ноября на 83-м году жизни. Он проработал в Молодёжном театре Алтая более 40 лет.

Асатиани родился в Саратове. В 12 лет он начал петь в хоре на постановках Саратовского театра оперы и балета «Кармен» и «Пиковая дама». Вскоре он поступил в Театральное училище имени И. А. Слонова и параллельно учёбе работал в Саратовском областном театре кукол.

После завершения обучения Асатиани переехал в Барнаул, где начал работать артистом. Он сыграл более 100 ролей, в том числе Павку Корчагина в спектакле «Драматическая песня», Робина Гуда в «Стреле Робин Гуда», Гудвина в «Волшебнике Изумрудного города». В 1986 году актёру присвоили звание заслуженного артиста РСФСР.