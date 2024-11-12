Барнаул, 12 ноября, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Советский и российский театральный актёр, заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани скончался на 83-м году жизни. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Молодёжного театра Алтая.

пресс-служба Молодёжного театра Алтая.

«11 ноября на 83-м году жизни ушёл из жизни артист нашего театра Георгий Асатиани. Ведущий мастер сцены, заслуженный артист РСФСР отдал Алтайскому государственному театру для детей и молодёжи более 40 лет», — говорится в сообщении.

Асатиани родился в Саратове. В 12 лет он в составе хора принимал участие в постановках Саратовского театра оперы и балета «Кармен» и «Пиковая дама». Поступил в Театральное училище имени Слонова и параллельно начал работать в Саратовском областном театре кукол.

В 1968 году Асатиани приехал в Барнаул и стал артистом Алтайского краевого театра юного зрителя. В его репертуарном листе было более 100 ролей. В 1986 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР.

Среди его ролей — Олег Кошевой в «Молодой гвардии» по роману Фадеева, Павка Корчагин в «Драматической песне» по роману Островского, Робин Гуд в «Стреле Робин Гуда», Адуев в «Обыкновенной истории» по Гончарову, Гудвин в «Волшебнике Изумрудного города».

«Коллектив Молодёжного театра Алтая выражает глубокие соболезнования розным и близким выдающегося артиста. Прощание с ним состоится 14 ноября, с 13:00 до 15:00, в Алтайском похоронном доме», — сообщили в театре.