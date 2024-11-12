Варшава, 12 ноября, 2024, 12:55 — ИА Регнум. В Варшаве 11 ноября прошёл массовый марш националистов, приуроченный ко Дню независимости Польши. Видеокадры с шествия появились 12 ноября в Сети.

Кадр из видео

По данным организаторов, которые приводит польское издание Rzeczpospolita, количество участников марша составило 250 тыс. человек. В нём приняли участие многие политики, в том числе президент Анджей Дуда, глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский и бывший министр национального образования Пшемыслав Чарнек. У многих демонстрантов были изъяты ножи, телескопические дубинки, кастеты и пиротехнические предметы, при этом о пострадавших в ходе марша информации нет.

Также, как сообщается, во время марша был сожжен флаг Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, польские националисты пытались добиться разрешения на проведение марша через суд. О том, что городские власти согласовали мероприятие, стало известно 24 октября.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3928916" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ежегодный марш, посвященный независимости Польши, прошел вчера в Варшаве

В прошлом году польские националистические движения также организовали в Варшаве уличный марш, на него пришли десятки тысяч человек. В числе участников были политики и чиновники высокого ранга. Люди прошли по центральным улицам города до Национального стадиона. Митингующие несли в руках польские флаги. На некоторых были красно-белые повязки и венки. Демонстрации в честь Дня независимости прошли, помимо Варшавы, в Познани, Гданьске, Гдыне и Сопоте.