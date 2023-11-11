Варшава, 11 ноября, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Националистические движения организовали в Варшаве ежегодный уличный марш по случаю Дня независимости Польши. На него пришли десятки тысяч человек, сообщает 11 ноября Польское агентство печати (PAP).

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В этот день в Польше празднуют 105-ю годовщину восстановления независимости. В качестве лозунга для марша выбраны первые слова национального гимна: «Ещё Польша не умерла».

Высших руководителей страны в этом году на марше нет, но в числе участников есть чиновники высокого ранга и политики, например депутат сейма Кшиштоф Босак.

Тысячи людей собрались на площади Романа Дмовского. Они пройдут по центральным улицам до Национального стадиона. Марш традиционно организован объединениями «Всепольская молодёжь» и «Национально-радикальный лагерь».

Вдоль маршрута установлены металлические заграждения, в центре города много полиции. В небо поднят полицейский вертолёт. Возглавляет шествие Гвардия марша независимости.

Участники несут в руках польские флаги. На некоторых — красно-белые повязки и венки. Марши также организованы в Познани, Гданьске, Гдыне, Сопоте.

Как сообщало ИА Регнум, ранее польские националисты выгнали с главной площади Кракова украинских активистов и не дали им провести манифестации у памятника Адаму Мицкевичу. При этом поляки кричали, что украинский конфликт на самом деле является столкновением между США и Россией, а украинцы в нём лишь «расходный материал».