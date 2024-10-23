Варшава, 24 октября, 2024, 00:33 — ИА Регнум. Мэрия Варшавы разрешила националистам провести в этом году марш независимости. Об этом сообщил один из организаторов мероприятия Бартош Малевский.

Mazaki Польские националисты

Ранее запрет властей на проведение марша независимости подтверждал суд.

«Очень хорошие новости. Марш независимости пройдёт по улицам Варшавы в качестве законного собрания по существующему маршруту от площади Романа Дмовского до Национального стадиона», — написал Малевский в соцсети Х.

Пресс-секретарь городской администрации Моника Беут, подтвердила одобрение властями проведения митинга.

Она добавила, что уведомление было подано правильно и не вызывало сомнений в юридических вопросах. Марш запланирован на 11 ноября с 15:00 до 21:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября 2023 года по случаю Дня независимости Польши националистические движения организовали в Варшаве ежегодный уличный марш. На него пришли десятки тысяч человек. В числе участников были также политики и чиновники высокого ранга. Люди прошли по центральным улицам города до Национального стадиона. Митингующие несли в руках польские флаги. На некоторых были красно-белые повязки и венки. Марши также организовали в Познани, Гданьске, Гдыне и Сопоте.