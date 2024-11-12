Берлин, 12 ноября, 2024, 06:07 — ИА Регнум. Выдвинуть России ультиматум в случае своей победы на выборах пригрозил кандидат на пост канцлера ФРГ и председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц 11 ноября в интервью Stern.

Harald Dettenborn Фридрих Мерц

Как пояснил Мерц, он готов в случае победы на выборах провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Лидер ХДС уточнил, что разговор состоится, если «для этого будет повод и если в кругу европейских и трансатлантических партнёров будет достигнуто соглашение».

По словам Мерца, он призовёт Россию прекратить военные действия на Украине в течение суток, иначе Германия может поставить киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus и снимет ограничения для Киева на применение своего оружия против объектов на российской территории.

Мерц добавил, что Германия должна сделать всё возможное для того, чтобы Украина смогла успешно защищаться.

Ранее ИА Регнум сообщало, что председатель ХДС Мерц потребовал проведения досрочных выборов в Германии. Он обвинил действующего федерального канцлера Олафа Шольца в отсутствии стратегического видения из-за позиции Берлина по Украине. Также он обещал, что если он победит на выборах, то в первые же сутки предъявит России ультиматум.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова,комментируя заявления Мерца, рекомендовала ему поставить ультиматум своей жене. По её словам, если кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС заинтересован в прекращении боевых действий на Украине, то Берлин должен прекратить поставки вооружений киевскому режиму.