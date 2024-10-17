Захарова призвала кандидата в канцлеры ФРГ Мерцу поставить ультиматум жене
Захарова: кандидату в канцлеры ФРГ Мерцу следовало бы поставить ультиматум жене
Москва, 17 октября, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Кандидат на пост канцлера ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц должен поставить своей жене, а не властям России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями».
Так она прокомментировала соответствующие слова немецкого политика об ультиматуме России. Захарова подчеркнула, что Западу следует перестать снабжать оружием ВСУ, чтобы украинский конфликт завершился.
«Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит», — сказала официальный представитель МИД РФ.
Ранее Мерц пообещал, что если он победит на выборах в канцлеры ФРГ, то в первые же сутки предъявит России ультиматум. Политик предупредил, что в случае невыполнения этих требований он собирается снять ограничение на удары ВСУ вглубь территории РФ и планирует передать Киеву дальнобойные немецкие ракеты Taurus.
Как сообщало ИА Регнум, 7 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что разговоры об ударах ВСУ западным оружием вглубь территории России являются игрой с огнём и могут иметь последствия. Глава МИД напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва примет соответствующие меры исходя из понимания тех угроз, которые создаёт для неё Запад.
16 октября действующий канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов обсудить с Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине. Он также высказался за проведение мирной конференции по украинскому вопросу и призвал к приглашению России на такое мероприятие.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российский лидер остаётся открытым для контактов. Сам Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО.