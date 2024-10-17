Москва, 17 октября, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Кандидат на пост канцлера ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц должен поставить своей жене, а не властям России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Так она прокомментировала соответствующие слова немецкого политика об ультиматуме России. Захарова подчеркнула, что Западу следует перестать снабжать оружием ВСУ, чтобы украинский конфликт завершился.

«Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Ранее Мерц пообещал, что если он победит на выборах в канцлеры ФРГ, то в первые же сутки предъявит России ультиматум. Политик предупредил, что в случае невыполнения этих требований он собирается снять ограничение на удары ВСУ вглубь территории РФ и планирует передать Киеву дальнобойные немецкие ракеты Taurus.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что разговоры об ударах ВСУ западным оружием вглубь территории России являются игрой с огнём и могут иметь последствия. Глава МИД напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва примет соответствующие меры исходя из понимания тех угроз, которые создаёт для неё Запад.

16 октября действующий канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов обсудить с Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине. Он также высказался за проведение мирной конференции по украинскому вопросу и призвал к приглашению России на такое мероприятие.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российский лидер остаётся открытым для контактов. Сам Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО.