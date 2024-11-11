ЛНР, 11 ноября, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Долгожительница из села Иллирия Лутугинского муниципального округа Луганской Народной Республики (ЛНР) Галина Васильевна Ферсюк отпраздновала свой столетний юбилей. Об этом сообщил 11 ноября глава округа Евгений Бондарь в своём Telegram-канале.

Официальный Telegram-канал главы Лутугинского муниципального округа Евгения Бондаря

«За плечами Галины Васильевны насыщенная жизнь. Она принадлежит к тому героическому поколению, которое пережило все тяготы Великой Отечественной войны и послевоенных лет. Её история — это пример стойкости, мудрости и силы духа», — написал глава округа.

Евгений Бондарь поздравил долгожительницу с юбилеем и вручил ей персональное письмо-поздравление от президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Мы искренне гордимся Вашим поколением — поколением победителей и созидателей. (…) Ваш жизненный путь всегда будет служить примером стойкости, веры в добро и справедливость, глубокой, беззаветной любви к Родине», — написал российский лидер в письме-поздравлении юбилярше.

Президент России пожелал Галине Ферсюк здоровья и благополучия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Путин присвоил звание Героя России ветерану Великой Отечественной войны Ибрагиму-Паше Садыкову, который отметил столетний юбилей.