Махачкала, 2 мая, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России ветерану Великой Отечественной войны Ибрагиму-Паше Садыкову, сообщил 2 мая глава Дагестана Сергей Меликов в своём Telegram-канале.

Кадр из Телеграм — канала Сергея Меликова

«Ибрагим-Паша Садыков — Герой России! Мне только что позвонили и сообщили, что наше ходатайство удовлетворено. Указ уже подписал президент», — сообщил Меликов.

Он сообщил, что ветеран Великой Отечественной войны Садыков недавно отметил 100-летний юбилей. Глава Дагествана назвал героя одним из тех, кто своими подвигами мотивирует сегодняшних защитников, отзывчивым и интересным человеком.

Звания Героя России Ибрагим-Паша Садыков удостоен за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Меликов поздравил ветерана с заслуженной наградой и поблагодарил за победу в Великой Отечественной.

«А Владимиру Владимировичу Путину — огромная благодарность от всех дагестанцев за такое решение!» — написал глава Дагестана.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 1 мая в обращении к участникам международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» назвал ветеранов Великой Отечественной войны вдохновителями, надёжной опорой и примером для воспитания молодёжи. Ветераны сплачивают российское общество, молодым они показывают пример победителей, подчеркнул президент.