Невинномысск, Ставропольский край, 11 ноября, 2024, 19:56 — ИА Регнум. В Ставропольском крае задержали четверых подозреваемых в осквернении Вечного огня. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщило краевое управление Следственного комитета.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 10 ноября в Невинномысске. Четверо жителей соседней республики, находясь у обелиска «Вечная слава», установленного в память о погибших в гражданской и Великой Отечественной войнах, осквернили горящий там Вечный огонь.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

Как ранее передавало ИА Регнум, управление СК России по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по факту осквернения подростками Вечного огня на мемориальном комплексе в Казани. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

29 октября ИА Регнум передавало, что в подмосковном Щёлково неизвестные склонили 13-летнего школьника к осквернению военных памятников. Ребёнок рассказал, что летом нашёл Telegram-канал запрещённой в РФ террористической организации. В данном чате участникам предлагалось осквернять различные монументы за деньги. По словам мальчика, за каждый рисунок на памятнике обещали до тысячи рублей. Отчёты о вандализме школьник отправлял кураторам. При этом он заверил, что не знал об экстремистском характере сообщества.