Казань, 11 ноября, 2024, 01:09 — ИА Регнум. Следственное управление СК России по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по факту осквернения Вечного огня на мемориальном комплексе в Казани. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«В социальных медиа сообщалось о том, что в Казани несовершеннолетние осквернили Вечный огонь на мемориальном комплексе в память воинам, которые пали в борьбе с фашизмом», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 Уголовного кодекса РФ («Осквернение символов воинской славы России»), возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября следственное управление СК России по Новгородской области возбудило уголовное дело о повреждении мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, после осквернения монумента Победы на Екатерининской горке в Великом Новгороде. Дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 Уголовного кодекса РФ.