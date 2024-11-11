Москва, 11 ноября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил государственной корпорации «Росатом» рассмотреть вопрос о возможности запуска блоков новых российских АЭС в 2032 году. Это следует из текста опубликованного президентского указа.

ИА Регнум

«Рекомендовать Госкорпорации «Росатом» рассмотреть вопрос о возможности ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и (или) Приморской атомных электростанций к 2032 году», — сказано в указе, опубликованном 9 ноября.

Ответственным за реализацию данного поручения президент назначил генерального директора «Росатома» Алексея Лихачёва. Данная задача была поставлена российским лидером по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа, состоявшегося 4 сентября 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия внесла предложение по строительству атомной электростанции (АЭС) в Казахстане при поддержке ГК «Росатом». Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что «Росатом» полностью готов предоставить свои компетенции для того, чтобы решать вопрос строительства первой в стране АЭС. Он добавил также, что российская сторона готова сотрудничать в этом проекте с агентствами и структурами других государств.