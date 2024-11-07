Москва, 7 ноября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Россия внесла предложение по строительству атомной электростанции (АЭС) в Казахстане при поддержке ГК «Росатом», сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Казахстане.

Иван Шилов ИА Регнум

«Россия не просто готова помочь. Россия уже внесла свои предложения, мы следили за тем референдумом, который президент Касым-Жомарт Токаев провёл в Казахстане и получил поддержку в своих планах развития атомной энергетики», — сказал он.

Лавров уточнил, что «Росатом» полностью готов предоставить свои компетенции для того, чтобы решать вопрос строительства первой АЭС. Он добавил, что российская сторона готова сотрудничать с агентствами и структурами других государств.

Строить станцию планируется возле озера Балхаш.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября в Казахстане подвели итоги референдума, который был посвящён строительству первой АЭС в стране. По данным ЦИК, на нём проголосовали 63,6% граждан, а процент положительных голосов составил 71,12%.

6 октября Токаев в ходе брифинга заявил, что строительство АЭС, вероятно, поручат международному консорциуму, состоящему из мировых компаний, обладающих передовыми технологиями. Также президент республики подчеркнул, что считает референдум знаковым событием.