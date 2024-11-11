Москва, 11 ноября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Работник московского квеста «Последняя экскурсия» выстрелил в шею участнице игры. Об этом в понедельник, 11 ноября, ИА Регнум сообщил источник.

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Инцидент произошел в Измайлово. Один из актёров во время сцены достал пистолет и стал показывать его посетителям, чтобы напугать их, а затем выстрелил в шею 19-летней Полине К. почти в упор. Отмечается, что оружие было охолощённым. Мероприятие остановили, девушку госпитализировали с огнестрельным ранением.

Владелица квеста Юлия Царская заявила, что сотрудникам запрещено пускать подобный реквизит в ход, но этот актёр устроился совсем недавно и не стал следовать правилу.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Как передавало ИА Регнум 5 сентября, в башкирском Стерлитамаке трое молодых людей выпали из окна во время квеста. Двоих из них госпитализировали.

6 сентября в Госдуме предложили полностью запретить хоррор-квесты, так как за последние несколько лет выявили более 9 тыс. нарушений при проведении подобных мероприятий. Ведутся расследования порядка 30 уголовных дел.