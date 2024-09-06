Москва, 6 сентября, 2024, 11:52 — ИА Регнум. В Госдуме предложили полностью запретить в России хоррор-квесты. Соответствующее обращение в Следственный комитет направил депутат Сергей Колунов.

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Аргументом в пользу принятия ограничительных мер он назвал случаи травматизма в ходе прохождения квестов, в частности недавнее ЧП в Стерлитамаке, где трое молодых людей выпали из окна.

«Предлагаем разработать дополнительные нормативные акты, регулирующие проведение квестов для лиц старше 18 лет, и предусмотреть введение полного запрета на проведение хоррор-квестов», — процитировал выдержку из обращения Колунова RT.

По словам парламентария, за последние несколько лет выявили более девяти тыс. нарушений при проведении подобных мероприятий. Ведутся расследования порядка 30 уголовных дел.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа в Башкирии трое студентов выпали из окна в ходе квеста. Двоих медики госпитализировали. Прокуроры дадут правовую оценку действиям организатора мероприятия, в том числе по обеспечению безопасных условий. При наличии оснований будет решён вопрос о мерах прокурорского реагирования.

В июне в Махачкале произошёл пожар в комнате для прохождения квестов. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Одна из участниц скончалась на месте, другая умерла в больнице. Третий участник — молодой человек — попал в реанимацию.