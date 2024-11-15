Москва, 15 ноября, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Система устройства Дагестана весьма стабильна, но кое-то извне пытается расшатать там некоторые «рычаги», заявил глава Курской общины мусульман Иса Салимсултанов в эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум, члену СПЧ Марине Ахмедовой.

ИА Регнум

Салимсултанов сам родом из Дагестана и хорошо знает, что происходит на малой родине. По его мнению, как и всегда, деструктивные силы стараются расшатывать обстановку, воздействуя на молодёжь. Решить проблему можно было бы, оградив молодых людей.

Имам уверен, что скандальная ситуация с погромами из-за якобы прибытия израильтян в Махачкалу в 2023 году, жестокие теракты 23 июня этого года, во время которых были подожжены церкви и синагоги, убиты несколько правоохранителей и священник — спровоцированы и спланированы извне.

«Как всё это делалось? Мы же сегодня знаем… рука не работает же без головы», — сказал Салимсултанов, отметив, что та самая «голова» находится на Западе, и её необходимо отсечь, чем сейчас, в общем-то, занимаются российские бойцы на СВО.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3928748" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Курский имам: напряженность в Дагестане нагнетается Западом

«У нас на самом деле сложная молодёжь, но если объяснить молодёжи Дагестана, до них если дойдёт, любой из них отдаст жизнь за свою Родину, за то, как ему это объяснили, доходчиво надо дать ему понять. Эта молодёжь отдаст свою жизнь. На сегодняшний день, когда они воюют на СВО, мы это непосредственно своими глазами видим. Мы это знаем. Мы знаем тех же бойцов, которые вытащили девять раненых солдат из «серой зоны». Он сам был ранен при этом. И наша молодежь любит свою Родину», — отметил имам.

По мнению Салимсултанова, сейчас на фоне СВО зарубежные силы стараются масштабировать трагичные события в России. Быстрое продвижение ВС России на донецком, запорожском и других направлениях является сильным раздражителем и для Украины, и для Запада.

«И они пытаются этим самым расшатывать молодёжь, учитывая, что у нас многонациональная республика. И находить среди них какие-то слабые точки. Как только закончим СВО, все эти проблемы тоже иссякнут», — полагает глава Курской общины мусульман.

При этом он напомнил, что в 2000-е годы, когда на Дагестан напали бандоформирования, внедрённые Западом, а Россия всё больше погружалась в хаос, народ взял в руки оружие, сформировал ополчение. Народ Дагестана выбрал родину, Россию, защищать границы страны, подчеркнул имам.

«Тем самым они показали свой патриотизм. Исходя из этого, я уверен в том, что одни из самых лучших патриотов этой страны рождаются в горах Дагестана», — указал он.

Полное интервью Исы Салимсултанова читайте на сайте ИА Регнум.