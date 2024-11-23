Москва, 23 ноября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В последнее воскресенье ноября в России традиционно отмечают День матери. В Год семьи этот праздник приобретает особую важность, ведь именно мама является примером безграничной любви, внимания, заботы и доброты.

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«Главное предназначение семьи — это рождение детей, продолжение рода, а значит, продолжение нашего народа, нашей многовековой истории. В семье укоренены наша культура, идентичность, национальный характер. Семья учит, воспитывает, передаёт традиции, знания, в том числе и профессиональный опыт», — отмечал президент России Владимир Путин.

Будущих, молодых и опытных мам поддерживает национальный проект «Демография». Различные финансовые меры поддержки, выплаты и льготы как на федеральном, так и региональном уровнях получают более 24,5 миллиона семей, в которых растут 30 миллионов детей.

Поддерживает нацпроект и тех мам, которые хотят совмещать заботу о детях и профессиональное развитие. Развиваться и заниматься собственным делом им помогают более 600 женских клубов при кадровых центрах «Работа России». Они работают в 59 регионах страны. В таких клубах женщинам помогают раскрыть свои таланты, придумать и реализовать проекты, построить карьерную траекторию.

Например, Александра Фомина из Пензенской области регулярно участвует в мероприятиях женского клуба. Ранее она потеряла работу и осталась одна с сыном-инвалидом.

В женский клуб при кадровом центре женщину пригласила её подруга. «Я сразу почувствовала себя в кругу единомышленниц. Мне предложили пройти бесплатное обучение на специалиста по маникюру: наводить красоту мне всегда нравилось», — говорит Александра.

После курсов у неё появились первые клиенты. Сейчас Александра успевает и поработать, и позаниматься с сыном, и похлопотать по дому, и облагородить свой приусадебный участок.

А маме двоих детей Елене Тогобицкой из Брянска благодаря поддержке нацпроекта удалось сменить работу в найме на собственное дело. Она прошла бесплатное переобучение на портного, получила субсидию на открытие бизнеса и теперь владеет ателье по пошиву одежды и интерьерных аксессуаров. По признанию Елены, времени ей хватает и на развитие дела, и на семью.

Открыть мастерскую по пошиву одежды, а также прокату карнавальных костюмов смогла мама двойни Анна Подергина. Идея пришла женщине во время декретного отпуска. Анна составила бизнес-план и успешно его защитила, что помогло ей получить помощь для регистрации ИП.

«Смело беритесь за новые дела. А дети в этом только в помощь», — отмечает она.

А в Новосибирске с 2012 года существует традиция дарить автомобили многодетным родителям с семью и более детьми. В этом году решили поощрить также семьи, принявшие на воспитание детей из Луганской Народной Республики.

«В регионе сохраняется тенденция к увеличению числа многодетных семей: в настоящее время из 45,5 тысячи многодетных семей в 529 семьях воспитываются семь и более детей. Начиная с 2012 года автомобили вручены 197 многодетным семьям», — отметил заместитель губернатора Константин Хальзов.

В Год семьи обладателями новых автомобилей в регионе стали 60 многодетных семей (для сравнения: в прошлом году таких семей было 25).

А на Сахалине при рождении первого ребенка региональные власти предоставляют единовременную денежную выплату в размере 54,4 тыс. рублей. Средства выплачиваются при условии проживания родителей на территории области не менее пяти лет.

«Конечно, такая сумма является отличной помощью. Мы купили на эти деньги необходимые для ребёнка вещи», — поделилась жительница Южно-Сахалинска Наталья Мальцева, которая впервые стала мамой четыре месяца назад.

Подать заявление на эту выплату можно, обратившись в Центр социальной поддержки Сахалинской области в течение шести месяцев со дня рождения ребёнка. Также её можно оформить через портал «Госуслуги».

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Демография» реализуется в России с 2019 года по решению президента Владимира Путина. Он нацелен на сохранение населения, поддержку семей, укрепление здоровья и повышение благополучия людей. Эта работа будет продолжена в новом нацпроекте «Семья».