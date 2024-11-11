Сочи, Краснодарский край, 11 ноября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Уганда приступила к рассмотрению предложения стать партнёром БРИКС. Об этом в понедельник, 11 ноября, заявил министр иностранных дел страны Абубакер Джедже Одонго.

KIM LUDBROOK/EPA/ТАСС

«Мы получили приглашение. Сейчас мы приступили к рассмотрению, это будет вопросом внутренних процессов в нашей стране», — заявил министр в беседе с ТАСС на полях первой министерской конференции Форума партнерства «Россия — Африка», проходящей в Сочи.

Как ранее передавало ИА Регнум, аналогичное предложение получила Малайзия. Как заявил посол страны в России Чеонг Лун Лай, письменное приглашение было направлено министру иностранных дел государства Мохамаду Хасану. По словам посла, предложение активно рассматривается, Малайзия даст ответ в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин 24 октября сообщил, что члены БРИКС согласовали список стран — партнёров объединения. БРИКС направит приглашение и предложение будущим партнёрам участвовать в работе объединения в таком качестве и по получении положительного ответа будет объявлено, кто стал членом-партнёром, указал российский лидер.