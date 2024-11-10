Москва, 11 ноября, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Малайзия получила приглашение стать партнёром БРИКС. Правительство вскоре отправит соответствующий ответ, сообщил посол в России Чеонг Лун Лай.

Eric Teoh Флаг Малайзии

«Малайзия получила приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнёра около двух недель назад», — уточнил дипломат в беседе с ТАСС.

Он добавил, что письменное приглашение было направлено министру иностранных дел страны Мохамаду Хасану. По словам посла, предложение активно рассматривается, Малайзия предоставит ответ в ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября Россия предложила Уганде стать страной — партнёром БРИКС. Глава МИД республики Абубакер Джедже Одонго отметил, что Уганда пока определяется с решением. Ранее Африке для решения проблем оказывалась помощь многосторонними финансовыми институтами, сейчас она недоступна. В связи с этим Уганда «благосклонно» относиться к альтернативным источникам помощи, среди которых БРИКС. Объединение открывает для Уганды новые возможности в многополярном мире, пояснил министр.

Президент России Владимир Путин 24 октября сообщил, что члены БРИКС согласовали список стран — партнёров объединения. БРИКС направит приглашение и предложение будущим партнёрам участвовать в работе объединения в таком качестве и по получении положительного ответа будет объявлено, кто стал членом-партнёром, указал российский лидер.