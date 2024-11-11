Кишинёв, 11 ноября, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну 11 ноября заявил, что принял решение покинуть свой пост, а также выйти из правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС Андрей Спыну

«С сегодняшнего дня я выхожу из состава правительства Республики Молдова и из партии «Действие и солидарность», — сообщил Спыну.

Новость дополняется