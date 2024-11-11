Министр инфраструктуры Молдавии Спыну объявил о выходе из правительства
Спыну объявил об уходе с поста министра инфраструктуры Молдавии и из партии PAS
Кишинёв, 11 ноября, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну 11 ноября заявил, что принял решение покинуть свой пост, а также выйти из правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).
DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
Андрей Спыну
«С сегодняшнего дня я выхожу из состава правительства Республики Молдова и из партии «Действие и солидарность», — сообщил Спыну.
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