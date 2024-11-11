Молдавия, 11 ноября, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Прошедшие в Молдавии выборы президента представляли собой не демократическую процедуру, а операцию по захвату власти. Об этом 11 ноября заявил экс-министр юстиции страны Фадей Нагачевский.

Vadim Ghirda/AP/TASS Президент Молдавии Майя Санду во время голосования во втором туре президентских выборов

«Это точно нельзя назвать политической битвой. Это была спецоперация по захвату власти! Штабом (президента Майи — Прим. ред.) Санду был использован весь спектр мер и средств, в том числе и административный ресурс, для её победы», — написал он в соцсети Facebook (запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он отметил, что представители власти заранее начали сообщать о якобы попытках подкупа избирателей. Подобные действия нужны были для констатации фальсификации выборов при проигрыше Санду.

По его словам, в случае победы в голосовании бывшего генпрокурора Александра Стояногло итоги выборов, определённо, были бы аннулированы.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября ЦИК Молдавии информировал о победе Санду на выборах. Она одержала победу во втором туре выборов, набрав 55,33% голосов. По данным ЦИК, у единственного оппонента Санду во втором туре Стояногло — 44,67%. При этом он одержал победу во втором туре выборов на участках внутри страны, а Санду принесли победу голоса с иностранных избирательных участков.

В тот же день лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил о массовых фальсификациях в пользу Санду за пределами Молдавии. По его словам, людей на автобусах привозили на участки, также на автобусах доставляли урны, заполненные бюллетенями. Европа предпочла не замечать происходящее, добавил политик.

Позднее он добавил, что Санду сама посадила себя в президентское кресло. По его словам, все патриотично настроенные молдаване не признают итоги выборов и полны решимости юридически оспаривать итоги «позорной» для страны кампании.

5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Молдавии не были честными. По его словам, Санду не является президентом своей страны, потому что в самой стране большинство населения голосовало не за неё. Песков отметил, что это говорит о расколотом обществе.