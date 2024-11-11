Москва, 11 ноября, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил сохранить до 2030 года ставку 2% годовых по дальневосточной и арктической ипотекам. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

РИА Новости/Павел Львов

«Обеспечить сохранение процентной ставки по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» в размере 2% годовых до 2030 года», — указано в перечне поручений главы государства по итогам Восточного экономического форума.

Поручение должно быть выполнено до 15 ноября текущего года. Ответственным за его исполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре правительство России дополнительно выделило почти 500 млрд рублей на реализацию льготных ипотечных программ, в том числе семейной ипотеки. Так, на «Семейную ипотеку» со ставкой 6% было выделено 142 млрд рублей, на «Дальневосточную и арктическую ипотеки» со ставкой 2% — 35,1 млрд рублей. Кроме того, порядка 269,8 млрд рублей направят на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы «Льготная ипотека».

Ранее по поручению Путина «Семейная ипотека» со ставкой 6% была продлена до 2030 года. Для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.