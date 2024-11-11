Курск, 11 ноября, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Жители курского приграничья при возвращении в дома обнаружили разграбленные бойцами Вооружённых сил Украины (ВСУ) жилища. Об этом 11 ноября рассказала фельдшер отряда «Барс-Курск» с позывным Рысь.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Например, мои знакомые в Глушково вернулись. Всё в доме порублено, перевёрнуто, что-то ВСУ с собой забрали», — процитировало её ТАСС.

По её словам, часто дома людей встречают буквально голые стены.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что с начала вторжения украинских войск в Курскую область эвакуированы более 112 тыс. человек. В пунктах временного размещения и социальных учреждениях размещены свыше 12 тыс. человек. Свои дома отказались покидать порядка 40 тыс. местных жителей.

Формирования ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Минобороны РФ от 10 ноября, за время боевых действий в регионе украинские войска потеряли более 31 тыс. военных, 194 танка, 126 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1102 боевые бронированные машины, 843 автомобиля и другую технику.