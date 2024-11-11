Бийск, Алтайский край, 11 ноября, 2024, 07:39 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате ДТП с грузовиком на трассе Бийск — Целинное в Алтайском крае. Об этом 11 ноября сообщил Telegram-канал станции скорой медицинской помощи Бийска.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На трассе Бийск — Целинное произошла авария, в результате которой пострадали три человек. Для оказания помощи были направлены две бригады скорой помощи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, третий — в состоянии средней степени тяжести.

На место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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