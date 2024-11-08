Тюмень, 8 ноября, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Десять человек обратились за медицинской помощью после ДТП с участием маршрутного такси в Тюмени, сообщает 8 ноября пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Кадр из видео

«По состоянию на 06:00 мск за медицинской помощью обратились 10 человек», — говорится в сообщении.

Около 6 утра по местному времени автобус с пассажирами въехал в опору камеры, фиксирующей нарушения правил дорожного движения, на перекрёстке улиц Малыгина и Холодильной. На считая водителя, в маршрутке было 24 человека, уточнили в Госавтоинспекции региона.

Все пострадавшие — женщины в возрасте от 22 до 62 лет, большинство получили ушибы и другие травмы. Пострадавших доставили в больницу.

Отмечается, что 59-летний водитель утром приступил к работе после медицинского контроля. Автобус был проверен перед выходом на маршрут. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, когда проезжал перекресток на жёлтый мигающий сигнал светофора.