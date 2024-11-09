Сарапул, Удмуртия, 9 ноября, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате ДТП в удмуртском Сарапуле, где столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает 9 ноября пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

СУ СК РФ по УР

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polо не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. Вместе с ним от полученных травм погибли три пассажирки.

В микроавтобусе находились 11 детей. Детям, их сопровождающему и водителю оказали амбулаторную помощь.