Мурманск, 11 ноября, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Мурманская область готова к созданию на территории региона новой судостроительной верфи. Об этом 11 ноября заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в интервью ТАСС.

Министерство информационной политики Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Мурманской области

«Мы считаем, что высока потребность в мощностях по судостроению, и если решение о его развитии на уровне федеральной власти будет принято, то Мурманск является одним из самых удобных мест, где бы такая судоверфь могла появиться», — указал глава региона.

По его словам, это позволило бы решить проблему нехватки морского транспорта для перевозки грузов и обеспечить развитие судостроения и судоремонта в регионе по мере становления Мурманска одним из ключевых логистических хабов в России.

Андрей Чибис добавил, что один из участков судостроительной верфи будет пролегать на территории рыбного порта Мурманска на восточном берегу Кольского залива. Начало строительства нового судоремонтного завода запланировано на 2025 год.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании делового форума межгосударственного объединения БРИКС в Москве отметил, что РФ работает над развитием Северного морского пути, расширяет ледокольный флот и модернизирует спутниковые группировки. По словам главы государства, Северный морской путь является глобальным маршрутом, к которому проявляют большой интерес многие страны — члены БРИКС.

29 июня Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником, подчеркнул, что судостроение является одной из ключевых отраслей российской промышленности, благодаря ему осваиваются международные логистические маршруты и развивается важное для регионов речное и паромное сообщение.

Как отмечал премьер-министр России Михаил Мишустин, развитие морского и речного флота является одним из основных государственных приоритетов.