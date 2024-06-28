Путин поздравил работников судостроительной отрасли с Днём кораблестроителя
Москва, 29 июня, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником — Днём кораблестроителя. Соответствующую телеграмму 29 июня опубликовал официальный сайт Кремля.
Глава государства подчеркнул, что судостроение является одной из ключевых отраслей российской промышленности, благодаря ему осваиваются международные логические маршруты и развивается важное для регионов речное и паромное сообщение.
«Мощный производственный, интеллектуальный, кадровый потенциал наших верфей и конструкторских бюро позволяет создавать современные гражданские суда и боевые корабли», — отметил Путин.
Также он обратил особое внимание на создание российскими судостроителями отечественных атомных ледоколов, не имеющих аналогов в мире и играющих огромную роль в освоении Арктики и развитии Северного морского пути.
Как передавало ИА Регнум, 26 июня Владимир Путин провёл совещание, посвящённое вопросам развития отечественного кораблестроения. Глава государства подчеркнул, что основы государственной политики в области военно-морской деятельности включают комплексное развитие Военно-морского флота, а также качественное повышение его боевого потенциала. Одной из основных задач для долгосрочного развития кораблестроения Путин назвал привлечение профессиональных и высококвалифицированных кадров, проведение переподготовки и повышение квалификации действующих сотрудников.