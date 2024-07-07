Москва, 7 июля, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Развитие морского и речного флота является одним из основных приоритетов государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в своём поздравлении работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

«Морской и речной флот имеет для России важное, стратегическое значение. От его работы во многом зависит рост экономики, укрепление межрегиональных и торговых связей, логистическое обеспечение труднодоступных территорий, благополучие миллионов наших граждан. Развитие морского и речного судоходства — один из государственных приоритетов», — приводит слова Мишустина сайт правительства РФ.

Вместе с этим глава правительства напомнил, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию и своих указах поставил перед морским и речным флотом задачи по освоению Северного морского пути, арктических и дальневосточных морей, а также обустройству водных магистралей в рамках международных транспортных коридоров.

Кроме того, реализуются расширение маршрутной сети пассажирских и грузовых перевозок, строительство и обновление флота, а также модернизация портов, отметил Мишустин.

«Уверен, что для их решения вы приложите все свои знания и опыт, обязательно добьетесь успехов», — добавил премьер.

Председатель правительства также поблагодарил работников и ветеранов флота за нелёгкий труд и преданность своему делу, пожелав им и их семьям здоровья, благополучия и удачи.

Как передавало ИА Регнум, 26 июня Владимир Путин провёл совещание, посвящённое вопросам развития отечественного кораблестроения. Глава государства подчеркнул, что основы государственной политики в области военно-морской деятельности включают комплексное развитие Военно-морского флота, а также качественное повышение его боевого потенциала. Одной из основных задач для долгосрочного развития кораблестроения Путин назвал привлечение профессиональных и высококвалифицированных кадров, проведение переподготовки и повышение квалификации действующих сотрудников.

29 июня глава государства поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником — Днём кораблестроителя. Путин подчеркнул, что судостроение является одной из ключевых отраслей российской промышленности, благодаря ему осваиваются международные логические маршруты и развивается важное для регионов речное и паромное сообщение.