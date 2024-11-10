Пенза, 10 ноября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Пожилая пациентка была убита в больнице в Первомайском районе Пензы, сообщает 10 ноября пресс-служба следственного управления СК России по Пензенской области.

Канопус Киля

Тело 86-летней женщины накануне обнаружили в одной из палат. По факту убийства возбудили уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

«Потерпевшая скончалась на месте происшествия от механической асфиксии», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В убийстве подозревают 46-летнюю женщину, проживающую в Каменском районе Пензы. Она созналась в преступлении, добавили в СК.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в одной из больниц Краснодара пациент с диагнозом «алкоголизм» напал на двоих соседей по палате. В результате один из них скончался. Проверка показала, что пострадавший умер не из-за телесных повреждений, а из-за болезни. С учётом совершённого нападения виновника происшествия поместили в специализированную психиатрическую больницу.