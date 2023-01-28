Краснодар, 28 января, 2023, 20:40 — ИА Регнум. В Краснодарском крае произошло убийство пациента одной из больниц. В совершении преступления подозревается его сосед по палате. В настоящее время по данному факту ведется проверка. Об этом сообщили 28 января в региональном управлении МВД.

Александр Куликов ИА REGNUM Больничная палата

По данным официального представителя ведомства, инцидент произошел еще 18 января в краснодарской первой клинической больнице. В результате внезапного приступа ярости пациент с диагнозом алкоголизм совершил нападение на двоих соседей по палате. В результате инцидента один из больных скончался.

Однако, по имеющимся у МВД данным, пострадавший скончался не из-за телесных повреждений, а из-за болезни. С учетом совершенного нападения виновника происшествия поместили в специализированную психиатрическую больницу.

Как отметили в МВД, по результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.