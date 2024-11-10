Раменское, Московская область, 10 ноября, 2024, 10:30 — ИА Регнум. В подмосковном посёлке Становое загорелись два дома и пострадала женщина в результате падения обломков беспилотников, летевших в Москву, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в посёлке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, её госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук — состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации», — указал он.

Воробьёв уточнил, что в Раменском, Коломне и Домодедово системы ПВО сбили более 30 беспилотников в результате массированной атаки дронов. Он также отметил, что власти окажут необходимую помощь пострадавшим.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате четырёх беспилотников в небе над Раменским, затем — о перехвате восьми БПЛА над Раменским, Домодедово и Коломной. Через несколько минут он информировал, что над Раменским и Домодедово уничтожены ещё пять БПЛА. По последней информации, общее число уже превышает 30 дронов.

Из-за атаки дронов 10 ноября столичные аэропорты приостановили свою работу. Среди них Домодедово, Жуковский и Шереметьево.