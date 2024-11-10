Москва, 10 ноября, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Российские военные перехватили ещё пять украинских беспилотников над Московской областью, всего уничтоженных дронов — 22, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 10 ноября в Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

Очередные дроны сбиты над городами Раменское и Домодедово.

«На данный момент уничтожено 22 беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянин.

Как передавало ИА Регнум, ранее Собянин сообщил о перехвате четырёх беспилотников в небе над Раменским, затем — о перехвате восьми БПЛА над Раменским, Домодедово и Коломной. Через несколько минут он информировал, что над Раменским и Домодедово уничтожены ещё пять БПЛА.

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу в целях обеспечения безопасности полётов гражданских судов, ограничение действует с 08:03 мск до особого распоряжения, заявили в Росавиации.