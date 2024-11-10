Тюмень, 10 ноября, 2024, 16:40 — ИА Регнум. В Тюмени молодой человек оказался на фасаде многоэтажного жилого дома, и ему потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Кадр из видео

В своём Telegram-канале ведомство написало, что инцидент произошёл утром 10 ноября на улице Газовиков. По поводу опасной ситуации в экстренные службы обратился один из очевидцев случившегося.

Прибывшие на место пожарные сняли молодого человека с высоты 10-го этажа. Для этого потребовалось задействовать автолестницу. В МЧС уточнили, что теперь подробности инцидента устанавливают представители компетентных органов.

Telegram-канал «112» в свою очередь опубликовал видеозапись момента происшествия. По информации журналистов, молодой человек вылез из окна на 17-м этаже и попытался спуститься по внешним блокам кондиционеров и балкончикам. Уточняется, что он не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года полицейские спасли неадекватного мужчину, вылезшего из окна квартиры многоэтажного дома на юге Санкт-Петербурга. Он вылез через окно на улицу и начал держаться за подоконник. При этом мужчина не давал спасти себя полицейским, которые вошли в квартиру, а также вёл себя агрессивно. В итоге стражам правопорядка удалось перетянуть его внутрь. Они сковали нарушителя спокойствия наручниками и осмотрели. Спасенный неоднократно привлекался к административной ответственности за хулиганство и уголовной — за кражи.

В марте 2024 года сотрудники МЧС в течение суток три раза спасали одного и того же мужчину, 1989 года рождения, который вылезал из окна жилого дома на восьмом этаже и зависал на двухметровой цепочке. В течение суток его снимали разными способами: с помощью автолестницы, а также спасатель спускался на тросе с девятого этажа, обвязывал мужчину и транспортировал до земли.