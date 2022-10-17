Санкт-Петербург, 17 октября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Полицейские спасли неадекватного мужчину, вылезшего из окна квартиры многоэтажного дома на юге Петербурга, сообщили 17 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Полицейские спасли мужчину

Инцидент произошел во Фрунзенском районе утром 14 октября. Бдительные жильцы дома 5/13 по улице Турку через службу «112» сообщили, что мужчина из окна квартиры на седьмом этаже кричит о помощи, слышны звуки стрельбы. Прибывшие на место полицейские заметили, что мужчина вылезает через окно на улицу и висит, держась лишь пальцами за подоконник.

Вошедшим в квартиру полицейским спасти себя неадекватный гражданин не давал, вёл себя агрессивно. Поэтому, после того как он был перетянут внутрь, сотрудники правоохранительных органов сковали нарушителя спокойствия наручниками и осмотрели. Множественные ссадины, порезы, синяки на голове и туловище спасённого, а также разнесенная квартира — разбитые зеркала и стекла, сломанная мебель и выбитые лампочки, лопающийся звук которых соседи приняли за выстрелы, говорили о том, что мужчина находится в неадекватном состоянии после употребления запрещенных веществ.

«Скорая медицинская помощь доставила пострадавшего в НИИ им. Джанелидзе, где он был освидетельствован на употребление наркотиков. По результатам экспертизы мужчина будет привлечен к установленной законом административной ответственности», — уточнили в ведомстве.

Добавим, что спасенный 32-летний житель Фрунзенского района ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за хулиганство и уголовной — за кражи.