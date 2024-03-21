Уфа, 21 марта, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС в течение суток три раза спасали одного и того же мужчину 1989 года рождения, который вылезал из окна жилого дома на восьмом этаже и зависал на двухметровой цепочке, сообщило издание «Башинформ».

МЧС Башкортостан

История началась 20 марта, житель дома, находящегося на улице Мусы Джалиля в Демском районе, вылез через окно и завис. Спасатели сняли его и передали полиции, но через несколько часов их снова вызвали к тому же дому, так как мужчина второй раз вылез из окна.

Третий раз инцидент повторился 21 марта, сотрудникам МЧС снова пришлось помогать жителю дома. В течение суток его снимали разными способами: с помощью автолестницы, а также спасатель спускался на тросе с девятого этажа, обвязывал мужчину и транспортировал до земли.

Как сообщало ИА Регнум, в Уфе в ноябре 2023 года спасатели помогли молодому человеку в шахте лифта на 12-м этаже. Лифт с ним застрял между седьмым и восьмым этажами, тогда мужчина вылез в шахту, добрался до нужного уровня и залез в вентиляционный короб. Там он заснул. Спасателей вызвал его друг, который забеспокоился из-за долгого отсутствия приятеля.