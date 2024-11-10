Курск, 10 ноября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. ВС России за сутки отразили 11 контратак ВСУ под Курском, сообщает 10 ноября Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Сергей Бобылев/РИА Новости

ВСУ при этом потеряли до 90 военных убитыми и ранеными, трое украинских бойцов сдались в плен. В числе потерь в технике — три танка.

За сутки противник потерял на курском направлении почти 300 военных, а за всё время боевых действий в Курской области — более 31 090 бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, вторжение ВСУ в Курскую область произошло утром 6 августа. Продвижение украинских сил, которые намеревались захватить территорию, остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

25 октября президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ создали надёжное кольцо вокруг украинских подразделений в Курской области и сжимают его, успешно отражая все попытки контрнаступления противника. ВСУ, отметил он, потеряли стабильное управление окружёнными подразделениями.