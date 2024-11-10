Москва, 10 ноября, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Государственная помощь не предусмотрена для семьи жителя Белгородской области, который подорвался на мине и погиб в закрытом для въезда селе Старый Хутор. Об этом сообщил 10 ноября губернатор Вячеслав Гладков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Мы говорили, мы давно договорили, два года назад, все, кто не слушает требований органов власти о запрете въезда в те населенные пункты, где опасно, не получают государственную помощь в случае ранения или гибели», — заявил Гладков в Telegram-канале.

Ранее он сообщил, что накануне в результате атак ВСУ в регионе получили ранения семь человек. Один мирный житель погиб.