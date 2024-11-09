Москва, 9 ноября, 2024, 23:22 — ИА Регнум. В России возросли штрафы за отказ в приёме на работу инвалидов. Соответствующий закон 9 ноября подписал президент России Владимир Путин.

Fas.gov.ru Штраф

«Неисполнение работодателем обязанности по выполнению квоты для приёма на работу инвалидов, за исключением случаев освобождения работодателя от выполнения установленной квоты, либо отказ работодателя в приёме на работу инвалида в пределах установленной квоты влечёт наложение административного штрафа», — указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Так, размер штрафа для должностных лиц увеличится в три раза и составит от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Кроме того, предусмотрена административная ответственность для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Штрафы для ИП составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для организаций — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября Владимир Путин на совещании с членами правительства отметил множество проблем с трудоустройством инвалидов, в том числе участников специальной военной операции. Президент РФ распорядился подготовить перечень поручений, который работал бы в этом направлении. Путин добавил, что участники СВО официально всё получили, но этого недостаточно, нужен индивидуальный подход.