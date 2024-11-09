В РФ ужесточили ответственность за отказ принимать инвалидов на работу
Путин подписал закон об увеличении штрафов за отказ в трудоустройстве инвалидов
Москва, 9 ноября, 2024, 23:22 — ИА Регнум. В России возросли штрафы за отказ в приёме на работу инвалидов. Соответствующий закон 9 ноября подписал президент России Владимир Путин.
«Неисполнение работодателем обязанности по выполнению квоты для приёма на работу инвалидов, за исключением случаев освобождения работодателя от выполнения установленной квоты, либо отказ работодателя в приёме на работу инвалида в пределах установленной квоты влечёт наложение административного штрафа», — указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Так, размер штрафа для должностных лиц увеличится в три раза и составит от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.
Кроме того, предусмотрена административная ответственность для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Штрафы для ИП составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для организаций — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Как сообщало ИА Регнум, 30 октября Владимир Путин на совещании с членами правительства отметил множество проблем с трудоустройством инвалидов, в том числе участников специальной военной операции. Президент РФ распорядился подготовить перечень поручений, который работал бы в этом направлении. Путин добавил, что участники СВО официально всё получили, но этого недостаточно, нужен индивидуальный подход.