Москва, 9 ноября, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Наличие флага России в правом нижнем углу автомобильных номеров станет обязательным до конца 2024 года, сообщил 9 ноября депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Евгений Биятов / РИА Новости

«До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ», — написал он в своём Telegram-канале.

Депутат добавил, что соответствующее предложение он направил в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения после того, как к нему обратился его подписчик.

Как передавало ИА Регнум, в начале августа депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил временно лишать прав автомобилистов, у которых нет российского флага на регистрационных знаках машин. Крупник приравнял установку подобных номеров к неуважению официальной символики страны.

В мае Министерство внутренних дел намерено сделать обязательным значок государственного флага России на автомобильных номерах. При этом тогда отмечалось, что исключение сделают для красных номеров машин дипкорпуса — у них значок будет факультативным

Ранее, в октябре 2023 года, автомобилистам разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля. Соответствующие изменения в ГОСТ внёс Росстандарт, ГИБДД направила в регионы разъяснения. При этом ранее за установку квадратного номера спереди автомобиля водителю грозил штраф 500 рублей.